اشتباكات مسلحة بين ميليشيات الحوثي والمخلوع «صالح» في صنعاء

تواصل ـ وكالات:

اشتبك مسلحون حوثيون وقيادي رفيع في “حزب المؤتمر الشعبي العام” – جناح المخلوع صالح – شريك الحوثيين في الانقلاب على السلطة الشرعية، في مدخل العاصمة اليمنية صنعاء.

وَقَالَت مصادر: ‘‘إن إحدى النقاط الحوثية في منطقة حزيز بمحافظة صنعاء، أَطْلَقَتِ النار، اليوم الأربعاء، على موكب لشيخ قبلي وقيادي في حزب المؤتمر؛ مَا أدَّى إلى إصابته، بعد اشتباكات دارت بين مرافقيه والحوثيين‘‘.

وأَفَادَتِ المصادر، أن الشيخ القبلي وأحد أعيان محافظة ذمار، والقيادي في حزب صالح الشيخ قناف المصري، شقيق وزير الداخلية الأسبق، أُصِيبَ خلال الاشتباكات وتم نقله إلى أَحَد مُسْتَشْفَيَاتِ العاصمة صنعاء، ولم يتم التأكد من طبيعة الإصابات التي تعرض لها، وما إذا كانت خطيرة.

ولم يتسن التحقق من أسباب الاشتباكات بين الحوثيين والقيادي بحزب “صالح”، غير أن مصادر رجحت أنها تأتي في ظل الصراع المتصاعد بين شريكي الانقلاب، والتي برزت إلى العلن بشكل لافت، مُؤخَّرَاً، وَفْقَاً لـ “العربية.نت”.

وقبل يومين، شَهِدَتْ محافظة ذمار اشتباكات بين حوثيين والقيادي المؤتمري الشيخ محمد حسين المقدشي، وسط توتر يسود بين طرفي الانقلاب على خلفية محاولات كل طرف الاستحواذ على النفوذ والأموال العامة.

مِنْ جَانِبِهِ، كشف وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان، عن اقتحام ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لمنزله في العاصمة صنعاء ونهب محتوياته.

وأَوْضَحَ قيزان، في ‘‘بيان‘‘ له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مجموعة مسلحة من مِيلِيشِيات الحوثي وصالح داهمت، الأسبوع الماضي، منزله بصنعاء في منطقة شملان، واختطفت الساكن فيه محمد أبو الفضل الصعدي، ونهبت محتويات المنزل واحتلته.

وأَشَارَ إلى قيام عِدَّة أطقم عسكرية حوثية، أمس الثلاثاء، بمحاصرة منزله الآخر بصنعاء، بجوار كلية الطيران، وطلبوا من المستأجر إخلاء المبنى خلال 24 ساعة لاحتلاله، بِحُجَّة أن المنزل لأحد أنصار ما أسموه “العدوان”، حَسْبَ زعمهم.

وتمارس مِيلِيشِيات الحوثي وصالح انتهاكات بحق المواطنين، كما تقتحم منازل المناوئين لها، وتعمل على نهب محتوياتها، منذ انقلابها على الشرعية في 21 سبتمبر 2014.