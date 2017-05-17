دراسة: 90% من الأمريكيات الصغار تعرضن للتحرش الجنسي

تواصل – سامر محمد:

كَشَفَتْ دراسة أمريكية حديثة، عن أن 90% من الأمريكيات الصغار تعرضن لبعض أشكال من التحرش الجنسي خلال حياتهن، وذلك وَفْقَاً لتقرير أَوْرَدَته صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية.

وعلى الرغم من العدد الكبير للمتحرش بهن، إلا أن كلية هارفارد الأمريكية للتعليم التي أجرت الدراسة، وجدت أن كَثِيرَاً منهن لم يتحدثن إلى الوالدين أو المعلمين بشأن تلك القضية.

واستندت الدراسة إلى عملية مسح شَمِلَتْ أكثر من 3 آلاف عينة تتراوح أعمارهم من 18 إلى 25 عَامَاً في أنحاء الولايات المتحدة، ووجدت أن 87% من النساء صغيرات السن أبلغن عن تعرضهن لأشكال من التحرش الجنسي في حياتهن.

وكَشَفَتْ عن أن 76% من العينة سواء من الذكور أو الإناث لم يتحدثوا مُطْلقَاً مع الوالدين، بشأن كيفية تجنب التحرش الجنسي بالآخرين.

ونقلت عن الدكتور “ريتشارد فايسبورد” كبير القائمين على الدراسة، تعبيره عن أمله في أن تكون النتائج جرس إنذار حقيقي من أجل اليقظة.

وتحدث في تصريح لشبكة “أيه بي سي نيوز” الأمريكية عن أن الدراسة كَشَفَتْ عن وجود معدلات مرتفعة جِدّاً لسوء المعاملة والتحرش الجنسي بالولايات المتحدة.