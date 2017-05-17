دراسة: حقن الستيرويد لعلاج التهاب مفصل الركبة «غير فعالة»

تواصل – وكالات:

خلصت دراسةٌ حديثةٌ إلى أن الاستخدام طويل الأمد لحقن الستيرويد، لعلاج التهاب مفصل الركبة، هو إجراء غير فعال، وقد يلحق الأذى بغضروف الركبة.

وبِحَسَبِ الباحثين، فإن المرضى المصابين بفصال عظمي والمعالَجين بالحقن الستيرويدية، بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر لم يتحسن الألم لديهم، مقارنةً مع المرضى الذين يأخذون علاجاً وهمياً.

يقول المعد الرئيسي للدراسة الدكتور سيث ليوبولد، أستاذ الجراحة العظمية والطب الرياضي بكلية الطب بجامعة واشنطن الأمريكية: “لقد غيرت نتائج هذه الدراسة من قناعتي حول علاج التهاب مفصل الركبة، وسأخبر مرضاي من الآن وصاعداً بأن العلاج بالحقن الستيرويدية قد يكون عديم الجدوى، بل إنه قد يؤدي إلى ترقق غضروف المفصل لديهم، وينبغي عدم اللجوء إلى هذا العلاج إلا في حال عدم وجود بدائل”.

وتتبع الباحثون 140 مَرِيضاً تتراوح أعمارهم بين 45 سنة وأكثر، كلهم مصابون بحالة التهاب مفصل ركبة، مع التهاب الغشاء الزليلي المبطن للمفصل، وجرى توزيع المرضى عشوائياً على مجموعتين، عُولج أفراد المجموعة الأولى بحقن ستيرويدية ضمن المفصل، في حين جرى حقن أفراد المجموعة الثانية بحقن تحتوي على السالين، وذلك بمعدل مرة كل 12 أسبوعاً منذ العام 2013 وحتى العام 2015.

وبِحَسَبِ نتائج الدراسة، فإن شدة الألم لم تختلف بين أفراد المجموعتين في نهاية الدراسة، إلا أن المرضى في المجموعة الأولى خسروا بعض الثخانة في سماكة غضروف مفصل الركبة.