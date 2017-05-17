نصائح هامة لتجنب أضرار الأغذية عالية «الكوليسترول»

تواصل – وكالات:

جميعنا يحب تناول الطعام، ولعل الوقت الذي نتناول فيه الطعام هو الأفضل على الإطلاق، فعندما كنا صغاراً، كان الاهتمام بنوعية الطعام الذي نتناوله أكبر، ولكن عندما نكبر لا نجد من يمنعنا من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والكوليسترول، على الرغم من أننا في سن يجب علينا فيها أن نبدأ في رصد ما نأكله.

مع التقدم في السن، تصبح فرصة إصابتنا بالأمراض أكبر، ومرض ارتفاع الكوليسترول في الدم هو واحد من المشاكل الصحية التي عادة ما نصاب بها بسبب تناول الأطعمة الغنية بالدهون، والسؤال الذي يطرح نفسه وماذا نفعل بعد تناول الأغذية عالية الكوليسترول؟

والكوليسترول عبارة عن الأحماض الدهنية التي تنتج في الكبد وهو ضروري بالنسبة لكثير من وظائف الجسم، ومع ذلك عندما لا يكون متوازناً يمكن أن أن يكون ضاراً على الجسم.

خفض مستويات الكوليسترول هو الشيء الأكثر أهمية التي يجب علينا التركيز عليها، ويمكننا القيام بذلك عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وأسلوب حياة صحي؛ لِذَا في حال كنا نستهلك المواد الغذائية التي تسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

ويمكننا اتباع هذه النصائح لإبطال آثار الكوليسترول السيئة على الجسم:

1 – آلية ممارسة الرياضة

بعد أن نتناول وجبة غنية بالزيوت والدهون أو الثقيلة، لا يجب علينا الذهاب لممارسة التمرينات الرياضية، ومن الأفضل دَائِمَاً أن نذهب في نزهة على الأقدام، فهذا سوف يساعد في حرق السعرات الحرارية الزائدة.

2 – شرب المياه الدافئة

عندما نشرب كوب أو اثنين من الماء الدافئ سيساعدنا ذلك في التخلص بشكل أسهل وأسرع من المواد الغذائية الدهنية، وهذا بِدَوْرِهِ يحافظ على الكبد، والمعدة، والأمعاء صحية ويحميها من الضرر.

3 – تجنب النوم مباشرة بعد تناول الطعام

دَائِمَاً يجب أن نحافظ على وجود فجوة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات بين الوقت الذي نأكل فيه ووقت النوم، فإذا ذهبنا إلى السرير مباشرة بعد تناول الطعام لن يستهلك جسمنا الطاقة؛ ممَا يُؤدِّي إلى تخزينها في الجسم على شكل دهون.

4 – تجنب تناول أَي شيء بارد بعد تناول الأطعمة الدهنية

إذا تناولنا الأطعمة الباردة مثل الآيس كريم بعد تناول الطعام الدهني قد يؤدي إلى آثار سلبية على الكبد، والمعدة والأمعاء؛ وبالتَّالي يجب علينا تجنب تناول الأطعمة الباردة بعد وجبات الطعام الثقيلة.

5 – محاولة اتباع علاجات الأيورفيدا (العلاج بالأعشاب)

هناك عدد قليل من العلاجات المنزلية الأيورفيدا التي تساعد في إبطال الآثار السلبية للأطعمة الدهنية مثل: العسل، فهو واحد من أفضل المضادات للأغذية الدهنية، والفلفل الحار يساعد في تحفيز الكبد لعملية التمثيل الغذائي لأنه حار؛ لِذَا يمكننا استهلاك القليل من مسحوق الفلفل الحار جنباً إلى جنب مع العسل مرتين في اليوم لمدة ثلاثة أو أربعة أيام.

بالرغم من أنه يمكننا منع مستويات الكوليسترول من الارتفاع عن معدلها الطبيعي باتباع التعليمات السابقة، إلا أنه من الأفضل أن نضبط طعامنا ونتناول الأطعمة الدهنية بشكل أقل.