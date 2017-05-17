 كلب ينقذ طفلاً من الموت بعد دفنه حياً بالصين | صحيفة تواصل الالكترونية

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كلب ينقذ طفلاً من الموت بعد دفنه حياً بالصين

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كلب ينقذ طفلاً من الموت بعد دفنه حياً بالصين

تواصل ـ وكالات:

أنقذ كلب في الصين حياة طفل حديث الولادة، دُفن حياً، وسط الأدغال، بعد أن شم رائحة وبدأ في الحفر داخل الأرض ليستخرجه حياً.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن وسائل إعلام صينية، أن الحادث وقع في بلدة تشونجتشينج، جنوب غرب الصين، عندما بحثت صاحبة الكلب عليه لتجده في أدغال “جيانجين” ورأته يحاول حفر حفرة بالأرض ليستخرج منها قطعة قماش بيضاء، وعندما جذبت بقيتها، وجدت طِفْلَاً رضيعاً يبكي، فتم نقله إلى المستشفى.

ووَفْقَاً للأطباء، الذين أشرفوا على علاج الرضيع، الذي لم يتجاوز عمره شهراً، فإن الطفل كان يُعَانِي من درجة حرارة منخفضة للغاية في جسمه، وضربات قلب بطيئة، وكان فمه مليئاً بالطين، لكن حالته، بشكل عام، لم تكن خطيرة.

وعبرت الشرطة عن اعتقادها بأن الرضيع دُفن حياً؛ لاعتقاد عائلته أنه تُوفي، وتحاول الجهات المختصة الوصول إلى عائلة الطفل.

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