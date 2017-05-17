 نظام ترفيه جديد من «جوجل» لسيارات «فولفو» و «أودي» | صحيفة تواصل الالكترونية

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نظام ترفيه جديد من «جوجل» لسيارات «فولفو» و «أودي»

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نظام ترفيه جديد من «جوجل» لسيارات «فولفو» و «أودي»

تواصل ـ وكالات:

وقَّعت كل من شركتي صناعة السيارات “أودى” و”فولفو” عقد شراكة مع “جوجل” لتطوير نظام ترفيه للسيارات يعتمد على نظام التشغيل أندرويد، ومن المنتظر أن تكشف جوجل مزيداً من التفاصيل حوله، خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين.

ووَفْقَاً لما نشره موقع fonearena الهندي، فإن النظام الجديد الذي تسعى جوجل لتطويره يختلف عن نظام Android Auto، الَّذِي تدعمه العديد من الشركات المصنعة للسيارات، بما في ذلك عدد من السيارات التي بدأت في استخدامه بالفعل، حيث من المنتظر أن يوفر النظام الجديد مزيداً من المميزات، مثل: التحكم في تكييف الهواء، فتحة السقف، والنوافذ، والعثور على أقرب مطعم مع خرائط جوجل، والاستماع إلى “سبوتي فاي” وغيرها.

وكانت جوجل، قد أَطْلَقَتْ نظام Android Auto منذ ثلاثة أعوام، حيث تبنته شركة “هيونداي”، والذي كان يتيح للمستخدمين توصيل هواتفهم الذكية بالسيارات، والتحكم ببعض المميزات، مثل: الملاحة، وتحديد المواقع الجغرافية، وتشغيل الموسيقى وغيرها بكل سهولة، حيث تعمل هذه المميزات على الهاتف وليس السيارة، فيما أَشَارَ عدد من التقارير إلى أن جوجل تنوي توفير نظام أندرويد إلى السيارات بشكل مباشر لا يحتاج للربط مع الهاتف.

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