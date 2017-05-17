 «تويتر» يكشف حقيقة إطلاق زر لتعديل التغريدات بعد إعادة مشاركتها | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«الخدمة المدنية»: تمديد التقديم على الوظائف الصحية حتى السبت المقبل ساحرة الرياض.. الإطاحة بامرأة تملك أوراقا تحوي طلاسم سحرية 247 لتراً استهلاك الفرد يومياً.. برنامج وطني لترشيد استهلاك المياه بالمملكة أمطار غزيرة وسيول عارمة تغرق المركبات بـ«الطائف» (فيديو) القصيم.. سقوط طالبة وإصابتها بكسور داخل مدرستها بـ«البكيرية» «نزاهة»: عازمون على استئصال الفساد من جذوره ومحاسبة المخالفين برسوم رمزية.. «الخارجية» و«إنجاز» يتعاونان لتسهيل إصدار التفويض الإلكتروني وخدمات التأشيرات بن دغر: الحوثيون يحتكرون الأموال ويرفضون علاج مرضى «الكوليرا» أو دفع الرواتب «المالية» تُطلق بوابة رقمية خاصة بأوامر الدفع مسؤول سابق بـ«الداخلية»: الإرهابيون بالقطيف يستخدمون برامج اتصال مجانية لتسهيل مهامهم وزير الإعلام لرؤساء تحرير الصحف الإلكترونية: نريد إعلاماً صادقاً يبرز قصة النجاح السعودية «القوة القاهرة» تعفي شركات الطيران من تعويضات إلغاء الرحلات

«تويتر» يكشف حقيقة إطلاق زر لتعديل التغريدات بعد إعادة مشاركتها

0
«تويتر» يكشف حقيقة إطلاق زر لتعديل التغريدات بعد إعادة مشاركتها

تواصل – وكالات:

أَعْلَنَ موقع ‘‘تويتر‘‘ أن الصورة التي تم تداولها على الموقع والتي تزعم ظهور زر لتعديل التغريدات، إذا تمت إعادة مشاركتها أكثر من 450 ألف مرة غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة؛ إِذْ بدأت هذه “السكرين شوت” في الانتشار عبر الموقع بقوة خلال الأيام القليلة الماضية.

ووَفْقَاً للموقع الأمريكي ‘‘Engadget‘‘ قَالَ المتحدث باسم تويتر: “هذه الصورة مفبركة ولا أساس لها من الصحة، مثلما علق الكثير من المستخدمين عند تداولها”.

وكانت هذه الصورة المفبركة الَّتِي تم تداولها عبارة عن “سكرين شوت” مزعومة من حساب دعم تويتر، تؤكد أن إعادة مشاركة التغريدة نحو 450000 سيمنح صاحبها ميزة التعديل، بعد أن زاد على موقع التغريدات القصيرة التغريدات الَّتِي تطلب المستخدمين بإعادة المشاركة؛ أملاً في الحصول على جائزة أو مكافأة ما.

شاهد ايضا

نظام ترفيه جديد من «جوجل» لسيارات «فولفو» و «أودي»

نظام ترفيه جديد من «جوجل» لسيارات «فولفو» و «أودي»

الروس يطوّرون تقنية جديدة في الطباعة «ثلاثية الأبعاد»

الروس يطوّرون تقنية جديدة في الطباعة «ثلاثية الأبعاد»

كيفية تأمين المجلدات بكلمة مرور في ويندوز

كيفية تأمين المجلدات بكلمة مرور في ويندوز

«أبل» تُحدّث «آي كلاود» و«آي تيونز» لأجهزة ويندوز

«أبل» تُحدّث «آي كلاود» و«آي تيونز» لأجهزة ويندوز

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>