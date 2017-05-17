«تويتر» يكشف حقيقة إطلاق زر لتعديل التغريدات بعد إعادة مشاركتها

تواصل – وكالات:

أَعْلَنَ موقع ‘‘تويتر‘‘ أن الصورة التي تم تداولها على الموقع والتي تزعم ظهور زر لتعديل التغريدات، إذا تمت إعادة مشاركتها أكثر من 450 ألف مرة غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة؛ إِذْ بدأت هذه “السكرين شوت” في الانتشار عبر الموقع بقوة خلال الأيام القليلة الماضية.

ووَفْقَاً للموقع الأمريكي ‘‘Engadget‘‘ قَالَ المتحدث باسم تويتر: “هذه الصورة مفبركة ولا أساس لها من الصحة، مثلما علق الكثير من المستخدمين عند تداولها”.

وكانت هذه الصورة المفبركة الَّتِي تم تداولها عبارة عن “سكرين شوت” مزعومة من حساب دعم تويتر، تؤكد أن إعادة مشاركة التغريدة نحو 450000 سيمنح صاحبها ميزة التعديل، بعد أن زاد على موقع التغريدات القصيرة التغريدات الَّتِي تطلب المستخدمين بإعادة المشاركة؛ أملاً في الحصول على جائزة أو مكافأة ما.