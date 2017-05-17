 بن دغر: الحوثيون يحتكرون الأموال ويرفضون علاج مرضى «الكوليرا» أو دفع الرواتب | صحيفة تواصل الالكترونية

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بن دغر: الحوثيون يحتكرون الأموال ويرفضون علاج مرضى «الكوليرا» أو دفع الرواتب

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بن دغر: الحوثيون يحتكرون الأموال ويرفضون علاج مرضى «الكوليرا» أو دفع الرواتب
رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر

تواصل – واس:

اتهم رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأربعاء، ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح باحتكار الأموال، ورفض معالجة مرضى الكوليرا، أو دفع رواتب الموظفين.

وَقَالَ “بن دغر”: ‘‘إن ميليشيا الانقلاب تُسيطر على 581 مليار ريال يمني، وبإمكانها دفع القليل من هذه الأموال لمعالجة والحد من التبعات الناجمة عن تفشي الكوليرا بين المواطنين”.

وأضاف، أن المبالغ المنهوبة لدى مِيلِيشِيا الحوثي والمخلوع، تكفي لدفع رواتب الموظفين مدة تسعة أشهر، مُشَدِّداً على أن “مظاهر الجوع، وتفشي الكوليرا برزت في المناطق التي تسيطر عليها المِيلِيشِيا الانقلابية، في العاصمة صنعاء، وغيرها من المدن”.

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