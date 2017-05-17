القصيم.. سقوط طالبة وإصابتها بكسور داخل مدرستها بـ«البكيرية»

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أُصِيبَتْ طالبة بكسور مختلفة، اليوم الأربعاء؛ إِثْر سقوطها من الدور الثاني في إحدى المدارس المتوسطة بالبكيرية التابعة لمنطقة القصيم.

وَقَالَ متحدث إدارة تعليم البكيرية محمد المسلم، في بيانٍ صحفي: ‘‘إن حالة الطالبة مستقرة، وتم نقلها إلى مستشفى بريدة المركزي، وتحظى بعناية واهتمام من قبل الأطباء المختصين في المستشفى”.

وأَضَافَ “المسلم”: أن مدير تعليم البكيرية هاتف ولي أمر الطالبة، وطمأنه على صحتها، وَأَكَّدَ له أن الجهات المختصة تقوم بِدَوْرِهَا للتعرف على أسباب السقوط ودوافعه.