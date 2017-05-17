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اتجاه لإنشاء قسم للهندسة النووية بجامعة طيبة

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اتجاه لإنشاء قسم للهندسة النووية بجامعة طيبة

تواصل ـ واس:

نظَّمت كلية الهندسة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بِعُنْوَان: “تأسيس قسم الطاقة النووية بكلية الهندسة بجامعة طيبة”، وذلك بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة.

وهدفت الورشة، التي حضرها مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، إلى عرض عام عن هندسة المفاعلات النووية في التعليم الجامعي، وعرض الخبرات الدولية في هندسة الطاقة النووية، تَلَا ذلك نقاش مفتوح عن إنشاء قسم الهندسة النووية بكلية الهندسة بجامعة طيبة.

وأَوْضَحَ مدير الجامعة، خلال كلمته التي ألقاها أمام الحضور، أن هذه الورشة المُهِمَّة تعد باكورة تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين جامعة طيبة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، والمجددة لإنشاء قسم الهندسة النووية في كلية الهندسة بجامعة طيبة.

وَأَكَّدَ، أن القسم سيعمل على إعداد الكوادر الوطنية المتخصصة والمؤهلة للعمل في برامج استخدامات المملكة للطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء والماء، كما سيلبي الحاجة لتخريج مهندسين مختصين ذوي كفاءة عالية في هندسة وتشغيل وصيانة المفاعلات والحماية، وأَيْضَاً التي تدخل في التطبيقات العديدة الأخرى مثل التطبيقات الطبية والزراعية.

وبيَّن الدكتور السراني، أن صناعة مكونات المفاعلات والصناعات المتعلقة الأخرى بالمستقبل القريب ستكون ضمن مبادرات الاقتصاد المعرفي، مُشِيرَاً إلى أن جامعة طيبة ممثلة في كلية الهندسة هي إحدى المنظومات التقنية التي ستسهم في تخريج مهندسين مؤهلين للعمل في التطبيقات التقنية، والتصنيع النوعي المطلوب في تنفيذ البرامج الصناعية الحديثة المعتمدة في الاقتصاد المعرفي.

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