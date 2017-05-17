 وزير الإعلام لرؤساء تحرير الصحف الإلكترونية: نريد إعلاماً صادقاً يبرز قصة النجاح السعودية | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الإعلام لرؤساء تحرير الصحف الإلكترونية: نريد إعلاماً صادقاً يبرز قصة النجاح السعودية

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وزير الإعلام لرؤساء تحرير الصحف الإلكترونية: نريد إعلاماً صادقاً يبرز قصة النجاح السعودية

تواصل- خالد العبدالله:

قال وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد العواد، في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف الإلكترونية، اليوم الأربعاء: “سعدت اليوم بلقائكم والتعرف عليكم وكان اللقاء مثمراً وقريباً من نفسي”.

وأضاف “العواد”، خلال اللقاء، في رسالة وجهها لرؤساء تحرير الصحف، “أنتم ركائز أساسية في التعبير عن بلادنا وإبراز نهضتها وتطورها، ولا يخفى عليكم تلك الحملات الإعلامية الشعواء التي تُشنّ على المملكة بوسائل مختلفة ومن جهات متعددة”.

وتابع قائلاً: “الوطن بحاجة ماسّة لكم وسمعته أمانة في أعناقكم، وآمل ألاّ نفرّط في ذلك قيد أنملة، فالإعلام الوطني هو هدفنا جميعاً؛ إعلام يبني ولا يهدم، يعزّز من المنجزات ويؤكد عليها، ينتقد بحسّ وطني بلا تشنيع أو مبالغة؛ إعلام يضع رفعة الوطن ومقدراته نصب عينيه”.

واختتم “العواد” حديثه قائلاً: “الحمد لله إن بلادنا تتبوأ مكانة عظيمة بين الدول سياسياً واقتصادياً وثقافياً وحضارياً، ومن حقّها علينا أن نُبرز هذه المكانة بأسلوب إعلامي محترف”.

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