مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 6947.36 نقطة

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 6.88 نقطة ليقفل عند مستوى 6947.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 313 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 74 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وفا للتأمين, وصدق, وأسيج, وأسواق المزرعة, ودار الأركان الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الخزف السعودي, والصقر للتأمين, ومتلايف إيه أي جي العربي, والخضري, وجرير فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.73% و 1.91% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وجدوى ريت الحرمين, والإعادة السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وسابك, والراجحي، وجدوى ريت الحرمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 55.93 نقطة ليقفل عند مستوى 4304.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 86 ألف سهم تقاسمتها 205 صفقات.