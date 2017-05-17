 مسؤول سابق بـ«الداخلية»: الإرهابيون بالقطيف يستخدمون برامج اتصال مجانية لتسهيل مهامهم | صحيفة تواصل الالكترونية

مسؤول سابق بـ«الداخلية»: الإرهابيون بالقطيف يستخدمون برامج اتصال مجانية لتسهيل مهامهم

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مسؤول سابق بـ«الداخلية»: الإرهابيون بالقطيف يستخدمون برامج اتصال مجانية لتسهيل مهامهم

تواصل ـ الرياض:

كشف مسؤول سابق بوزارة الداخلية عن استخدام العناصر الإرهابية في القطيف وحي المسوّرة برامج الاتصال المجانية في التنسيق بينهم، وربطهم بالأجندات الخارجية، وتسهيل إدخال الأسلحة لهم، مثل القذيفة الصاروخية “آر بي جي” التي اسْتَهْدَفَتْ مركبة أمنية مساء الاثْنَيْن الماضي.

وألقى نائب المدير العام للاتصالات بوزارة الداخلية سابقاً، اللواء المهندس ناصر الشيباني، باللائمة على تلك البرامج حيث يستخدمها الإرهابيون في تنفيذ مخططاتهم؛ كونها لا تحظى بمراقبة دقيقة مثل برامج التواصل الاجتماعي الأخرى، وَفْقَاً لـ”الوطن”.

وَأَكَّدَ “الشيباني”، أن ما فعله هؤلاء الإرهابيون جُرمٌ كبير، وأن امتلاكهم لمثل هذا السلاح يدل على أن هناك تنظيماً هدفه إرهاب المجتمع.

ورأى أن الأجهزة الأمنية ستفرض رقابة شديدة على تلك البرامج المجانية لمنع تنسيق العناصر الإرهابية مع بعضهم ولإحباط محاولاتهم في إيصال الأسلحة إلى البؤر التي يختبئون فيها، ولمعرفة أماكن تجمعهم داخل الأحياء.

وكانت العناصر الإرهابية أَطْلَقَتْ قذيفة “آر بي جي” على دورية أمنية أثناء مبَاشَرَتها مهامها في حي المسورة بالقطيف، مساء أمس الأول؛ مَا أدَّى لاستشهاد جندي أول بقوات الطوارئ الخَاصَّة وإصابة 5 آخرين.

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