 «القوة القاهرة» تعفي شركات الطيران من تعويضات إلغاء الرحلات | صحيفة تواصل الالكترونية

«القوة القاهرة» تعفي شركات الطيران من تعويضات إلغاء الرحلات

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«القوة القاهرة» تعفي شركات الطيران من تعويضات إلغاء الرحلات

تواصل – الرياض:

تُصدر الهيئة العامة للطيران المدني في رمضان المقبل اللائحةَ التنفيذية لحماية حقوق عملاء النقل الجوي، والتي تحدد “القوة القاهرة” التي تعفي شركات النقل الجوي من دفع تعويض العملاء عن تأجيل أو إلغاء الرحلات أو فقدان الممتلكات.

وتحذر اللائحة، وفقاً لـ”مكة”، شركات النقل الجوي من التعلل بالقوة القاهرة للتهرب من تعويض الركاب في حال كان تأجيل أو إلغاء أو فقدان الممتلكات يتعلق بخلل فني في الطائرة، أو نتيجة لظروف تشغيلية أخرى، أو نتيجة لسوء تقدير من الشركة أو أحد موظفيها، أو لخطأ في الجدولة، أو بسبب الإهمال والتقصير.

وتعاقب اللائحة أي ناقل جوي يستخدم “القوة القاهرة” في غير محلها للتهرب من تعويض العملاء بالغرامة بما لا يزيد عن 50 ألف ريال، كما تلزمه بإشعار العملاء بالمستجدات المتعلقة بالقوة القاهرة على مدار الساعة، بجانب تقديم الإرشادات اللازمة لهم في حالة القوة القاهرة.

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