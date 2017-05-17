 المفتي: متسولو الإشارات «متلاعبون» فلا تعطوهم المال | صحيفة تواصل الالكترونية

المفتي: متسولو الإشارات «متلاعبون» فلا تعطوهم المال

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المفتي: متسولو الإشارات «متلاعبون» فلا تعطوهم المال

تواصل ـ الرياض:

دعا مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إلى عدم منح الصدقة لمن يتسولون عند الإشارات المرورية، مشيراً إلى أنهم متلاعبون ويبيعون المواقع لبعضهم بعضاً، مبيناً أن منحهم المال سيساعدهم على الشر.

وجاءت دعوة المفتي خلال حديثه لبرنامج “فتاوى” على القناة الأولى، رداً على استفسار من متصل عن صحة دفع الصدقات للمتسولين الذي يقفون عند الإشارات.

ودعا المفتي في معرض حديثه رجال المرور إلى منع المتسولين من الوجود عند الإشارات، مشدداً على ضرورة عدم إعطائهم أي شيء.

يُشار إلى أن مقطعين متداولين وثقا حادثتين منفصلتين لطفلين من متسولي الإشارات المرورية يهددان بتكسير زجاج سيارات ما لم يدفع سائقوها الصدقة لهم.

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