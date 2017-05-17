صاحب المكتبة يكشف لـ«تواصل» تفاصيل فيديو «ساحرة الرياض».. وسر «الفلاش ميموري»

تواصل – سامي الثبيتي:

كشف صاحب المكتبة التي حاولت فيها امرأة تصوير أوراق تحتوي على طلاسم سحرية، حقيقة مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “#ساحرة_الرياض”، والأوراق والطلاسم التي كانت بحوزتها أثناء تواجدها بالمكتبة التي تقع في حي الرائد بالرياض.

وقال في تصريحات خاصة لـ”تواصل”: “إن المرأة دخلت وحاولت تصوير أوراق وطباعة أشياء من فلاش ميموري، وعندما اكتشفت وجود الطلاسم والأوراق السحرية معها، قلت لها هذا سحر ومحرم، ولا يجوز ولن نسمح لك بتصويرها، وأخبرتها أن كاميرات المراقبة في المكتبة سجلت كل ما حدث، وسنبلغ الجهات الأمنية عن الواقعة”.

وعن كيفية كشف الطلاسم، قال: “أخبرني أحد العمال في المكتبة أن المرأة تريد تصوير أوراق بها سحر وطلاسم، فحضرت إليها وتأكدت من ذلك، وأخذنا منها الأوراق والفلاش الميموري، وقلت لها إن الأوراق بها أسماء تقوم بعمل سحر لها وتتسبب في ضرر لهم”.

وأضاف: “أنها حاولت أخذ الأوراق والفلاش ميموري، ولكني رفضت وقمت بتمزيق الأوراق وإتلافها حتى لا تتسبب في ضرر لأي شخص، أما الفلاش ميموري احتفظت به، ولن أسلمه إلا للجهات المعنية عند طلبه”.

وبشأن ظهور المرأة في الفيديو وهي منفعلة على العاملين بالمكتبة، قال: “المرأة اضطربت وفزعت بعد أخذ الأوراق منها والفلاش ميموري، وأخذت تترجى أن نترك لها الأوراق لتذهب، ولكنني رفضت ذلك”.

ونفى صاحب المكتبة في تصريحاته لـ”تواصل” أن تكون المرأة تهجمت على أحد، مشيراً إلى أنها حاولت الخروج بسرعة وركوب السيارة التي كانت تنتظرها خارج المكتبة، وقمنا بتصوير ذلك كما ظهر في الفيديو المتداول”، مبيناً أنه لم يقوم باحتجازها خوفاً من “السحر” أو أن تتسبب في أذى لأي شخص من الموجودين بالمكان.

فيما قال المواطن الذي قام بتصوير مقطع الفيديو: “دخلت المكتبة ووجدت هذه الساحرة متوترة، وتحاول أن تأخذ الأوراق والطلاسم، ولكن صاحب المكتبة رفض وأخذ الأوراق ومزقها، بعد أن وجدنا بها اسم زوج وزوجته واسم الأم، وأن صاحب المكتبة قام بطردها بعد أن أخبرها أن هناك كاميرات صورتها، مشيراً إلى أنها حاولت منعه من تصوير السيارة قائلة: “أبوس إيديكم.. أبوس أرجلكم لا تصورون”.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر لـ”تواصل” أن الجهات الأمنية بالرياض بدأت التحري عن الواقعة بعد انتشار مقطع الفيديو، للوصول للمرأة ومصور الفيديو وصاحب المكتبة والعاملين الذين ظهروا في الفيديو.

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع الفيديو الذي وثّقه مواطن- يعمل في مكتبة بحي الرائد في الرياض-، اليوم، على نطاق واسع، ودشنوا هاشتاقا بعنوان “ساحرة الرياض”.