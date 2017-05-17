تعليم الرياض تؤكد على المدارس تعديل تواريخ القبول لرياض الأطفال والصف الأول

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أصدر مدير عام تعليم الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع تعميماً أكد فيه للمدارس اعتماد تعديل سن القبول في مرحلة الروضة والصف الأول الابتدائي بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على تعديل تاريخ بدء الدراسة للعام الدراسي القادم 1438 / 1439هـ للطلاب والطالبات.

وبيّن الدكتور المانع أن القبول في مرحلة رياض الأطفال للأطفال المولودين في تاريخ 27 / 12 / 1435هـ الموافق 21 / 10 / 2014م ولم يبلغوا سن السادسة، فيما حدد للقبول في الصف الأول الابتدائي للطلاب الذين أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي 1438 / 1439هـ أو أقل من ذلك بتسعين يوماً فقط أي من كان تاريخ ميلاده في 29 / 3 / 1433هـ الموافق 21 / 02 / 2012م أو قبل ذلك والطلاب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً كحد أعلى أي من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من 30 / 03 / 1433هـ الموافق 22 / 02 / 2012م وحتى 30 / 06 / 1433هـ الموافق 21 / 05 / 2012م بشرط أن تتحقق إدارة المدرسة من توافر المعايير المنظمة لذلك.