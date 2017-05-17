 من داخل السجن.. وزير هندي سابق يجتاز امتحان الثانوية في الـ82 من عمره | صحيفة تواصل الالكترونية

من داخل السجن.. وزير هندي سابق يجتاز امتحان الثانوية في الـ82 من عمره

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من داخل السجن.. وزير هندي سابق يجتاز امتحان الثانوية في الـ82 من عمره

تواصل – وكالات:

كشف نجل وزير هندي سابق، يقضي عقوبة بالسجن عشر سنوات لإدانته بالفساد، أن والده اجتاز امتحان الثانوية وهو في الثانية والثمانين من عمره، من داخل السجن.

وقال أبهاي تشوتالا النائب في برلمان ولاية هاريانا بشمال الهند والابن الأصغر لرئيس وزراء الولاية السابق أوم براكاش تشوتالا أن والده اجتاز امتحان الشهادة الثانوية الذي أجراه نظام التعليم المفتوح بمركزه في سجن تيهار.

وأضاف :«لقد خضع للامتحان الأخير في 23 أبريل، وحصل على تقدير ممتاز»، وقال أبهاي تشوتالا :«لقد قرر مبكراً استغلال وقته في السجن بصورة هادفة، ويذهب يوميا لمكتبة السجن حيث يقرأ الصحف والكتب، وأحياناً يطلب منا أن نرسل له كتباً مدرسية ومراجع».

وكان تشوتالا الأب قد أدين عام 2013 مع 53 آخرين بتزوير وثائق لتعيين أكثر من ثلاثة آلاف معلم بين عامي 1999 و2000. وقال الادعاء في القضية إنهم حصلوا على رشى من هؤلاء المعيَّنين وتجاهلوا آخرين كانون أجدر بالعمل.

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