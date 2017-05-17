جرعة زائدة من الكافيين تتسبب في وفاة أمريكي

تواصل – وكالات:

توفي مراهق أمريكي بعد ساعتين على تناوله فنجان قهوة وشراباً يحتوي الكافيين ومشروب طاقة، مما أثار تحذيرات حول مخاطر الجرعات الزائدة من الكافيين.

وأصيب “ديفيس آلن كرايب”، في 26 أبريل، بأزمة قلبية أدت إلى تسارع في نبضات القلب بسبب الكافيين”، على ما أوضح مكتب الطبيب الشرعي في منطقة ريتشلاند كاونتي في ولاية كارولينا الجنوبية في بيان.

وقبل ساعتين على انهياره، تناول كرايب قهوة من نوع “كافية لاتيه” وشراب “دايت ماونتن ديو” من الحجم الكبير فضلاً عن مشروب طاقة.

وقال الطبيب الشرعي غاري واتس إن هذا “الأمر غير اعتيادي. وهو عائد خصوصاً إلى الفترة القصيرة التي تناول فيها كمية كبيرة من الكافيين ما أثر على قلبه”.

وأضاف في تصريح لصحيفة “ذي بوست اند كورير”، أن كرايب انهار بعد 15 دقيقة فقط على تناوله مشروب الطاقة. وتوصي الوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية بألا يتجاوز استهلاك البالغين من الكافيين 400 ميلجرام في اليوم أي ما يوازي أربعة إلى خمسة فناجين قهوة.

وقالت جيل ميكلز من مركز السموم في بيان “على البالغين ان يتنبهوا إلى مستوى استهلاك الكافيين ومن المهم للأهل أن ينتبهوا إلى المخاطر التي يشكلها الكافيين على الأطفال والمراهقين”. ومشروبات الطاقة شعبية جداً في صفوف الشباب.

وأعرب خبراء صحة عن قلقهم من محتوى الكافيين العالي في مشروبات الطاقة ما قد يؤدي إلى اضطراب النظم القلبي وارتفاع ضغط الدم لدى الشباب. وقد تحوي مشروبات الطاقة حوالى 240 ميلغراماً من الكافيين وفق دراسة صادرة عن “كونسيومر ريبورتس” في 2012.