 «الصحة»: عملية قيصرية ناجحة لإنقاذ أم ومولودة وزنها 600 جرام في نجران | صحيفة تواصل الالكترونية

«الصحة»: عملية قيصرية ناجحة لإنقاذ أم ومولودة وزنها 600 جرام في نجران

0
«الصحة»: عملية قيصرية ناجحة لإنقاذ أم ومولودة وزنها 600 جرام في نجران

تواصل- خالد العبدالله:

استقبل مستشفى الولادة والأطفال بنجران سيدة في العقد الخامس حامل للمرة الثالثة عشر وكانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم الشديد المصاحب لحمل عمره 26 أسبوعاً مع وجود ضائقة جنينية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار الحالة مع إجراء عملية قيصرية طارئة حيث وضعت طفلة أنثى حية ناقصة الوزن بشكل شديد 600 جرام، وتم عمل الإنعاش الأولي للمولودة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي بسبب متلازمة العسرة التنفسية وأعطيت مع المحاليل الوريدية والمضادات الحيوية والعلاجات والتغذية اللازمة للأطفال الخدج المبتسرين ولقد تم متابعة حالة الأم وتقرر خروجها في حالة تحسن.

وأوضحت وزارة الصحة، “أنه تمت متابعة حالة الطفلة مع التغذية الفموية حتى زاد الوزن وأصبح 2 كيلوجرام وتقرر خروجها في حالة تحسن تام”.

شاهد ايضا

بالصور.. مفتي الشرقية يفتتح جامع «هيلة الحربي» في حي الشعلة بالدمام

بالصور.. مفتي الشرقية يفتتح جامع «هيلة الحربي» في حي الشعلة بالدمام

حملة لـ«مدني حائل» للسلامة الوقائية قبل الصيف

حملة لـ«مدني حائل» للسلامة الوقائية قبل الصيف

قبل رمضان والصيف.. حملة لـ«مدني الرياض» للسلامة الوقائية تصحح 1093 موقعاً مخالفاً

قبل رمضان والصيف.. حملة لـ«مدني الرياض» للسلامة الوقائية تصحح 1093 موقعاً مخالفاً

تدمير «بئر حازمية» التراثية.. بلدية «ضمد» حولتها إلى مصرف لمياه الأمطار

تدمير «بئر حازمية» التراثية.. بلدية «ضمد» حولتها إلى مصرف لمياه الأمطار

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>