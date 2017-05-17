«الصحة»: عملية قيصرية ناجحة لإنقاذ أم ومولودة وزنها 600 جرام في نجران

تواصل- خالد العبدالله:

استقبل مستشفى الولادة والأطفال بنجران سيدة في العقد الخامس حامل للمرة الثالثة عشر وكانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم الشديد المصاحب لحمل عمره 26 أسبوعاً مع وجود ضائقة جنينية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار الحالة مع إجراء عملية قيصرية طارئة حيث وضعت طفلة أنثى حية ناقصة الوزن بشكل شديد 600 جرام، وتم عمل الإنعاش الأولي للمولودة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي بسبب متلازمة العسرة التنفسية وأعطيت مع المحاليل الوريدية والمضادات الحيوية والعلاجات والتغذية اللازمة للأطفال الخدج المبتسرين ولقد تم متابعة حالة الأم وتقرر خروجها في حالة تحسن.

وأوضحت وزارة الصحة، “أنه تمت متابعة حالة الطفلة مع التغذية الفموية حتى زاد الوزن وأصبح 2 كيلوجرام وتقرر خروجها في حالة تحسن تام”.