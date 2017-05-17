«أبل» تُحدّث «آي كلاود» و«آي تيونز» لأجهزة ويندوز

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة آبل تحديثات أمان جديدة لإصدارات ويندوز من خدمة الحوسبة السحابية “آي كلاود” وبرنامج “آي تيونز”، ونصح المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات بضرورة تثبيت الإصدارات الجديدة على وجه السرعة لسد بعض الثغرات الأمنية.

وأكد الخبراء الألمان أن القراصنة قد يتمكنون من استغلال هذه الثغرات الأمنية في اختراق الكمبيوترات والتجسس على البيانات الهامة والمعلومات الشخصية أو تسريب أكواد خبيثة وإلحاق الضرر بالحواسب، ويمكن للمستخدم تنزيل إصدار “آي تيونز 12.6.1″ و”آي كلاود 6.2.1” للأجهزة المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز 7 و 8 و 10.