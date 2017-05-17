 كيفية تأمين المجلدات بكلمة مرور في ويندوز | صحيفة تواصل الالكترونية

كيفية تأمين المجلدات بكلمة مرور في ويندوز

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كيفية تأمين المجلدات بكلمة مرور في ويندوز

تواصل – وكالات:

قد تكون هناك ملفات على الحاسوب تشتمل على معلومات أو صور لا يجوز للأشخاص الآخرين الاطلاع عليها، وخاصة إذا كان يتم استعمال الحاسوب بواسطة أكثر من مستخدم، وهنا يجب اتخاذ بعض احتياطات الأمان اللازمة.

ويمكن للمستخدم في مثل هذه الحالات تأمين المجلدات المرغوبة بواسطة كلمة مرور، غير أن أنظمة تشغيل مايكروسوفت ويندوز 7 و 8 و 10 لا تشتمل على أدوات افتراضية للقيام بذلك، حيث يتعين على المستخدم الاستعانة ببعض البرامج المجانية، ومن خلال استعمال برامج ضغط المجلدات مثل WinRaR أو 7zip يمكن إنشاء ملفات بامتداد .zip أو .rar

وبعد تثبيت هذه البرامج يمكن تحديد الخيار “إضافة إلى الأرشيف” عن طريق النقر على الزر الأيمن للفأرة، كما يمكن في القائمة، التي يتم فتحها بعد ذلك إدخال كلمة مرور للمجلد المضغوط، علاوة على ذلك يتيح برنامج WinRaR للمستخدم إمكانية تشفير اسم الملف، وبعد تأكيد هذه العملية من خلال النقر على زر “موافق”، فإنه لا يمكن فتح الملف إلا عن طريق إدخال كلمة المرور.

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