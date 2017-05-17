 الأمن العام: بعض العمالة المخالفة «جواسيس» لصالح جهات معادية | صحيفة تواصل الالكترونية

الأمن العام: بعض العمالة المخالفة «جواسيس» لصالح جهات معادية

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الأمن العام: بعض العمالة المخالفة «جواسيس» لصالح جهات معادية

تواصل – الرياض:

قال مستشار مدير الأمن العام اللواء جمعان الغامدي: إن جرائم العمالة المخالفة لا تتوقف عند مخالفة نظام العمل والإقامة فقط، إنما تمتد جرائم بعضهم لتصل للجرائم الاستخباراتية، بالتواصل مع جهات معادية ومدها بإحداثيات ومعلومات تهدد أمن الوطن والمواطن.

وأضاف اللواء الغامدي، أن رفض شركات الطيران نقل المخالفين لنظام الإقامة المصابين بالإيدز على طائراتها يعيق ترحيلهم، مما يستدعي توقيفهم وإخضاعهم للعلاج بالمستشفيات لفترات طويلة – وفقاً لـ”الوطن”-.

وأشار مستشار مدير الأمن العام، أثناء تدشينه حملة “وطن بلا مخالف” بالمدينة المنورة، أمس الثلاثاء، إلى هيمنة الوافدين على السوق المحلي بالمدينة المنورة، داعياً وزارة العمل لزيادة عدد مكاتب تأجير العمالة بالمدينة المنورة من 30 مكتباً، للمساعدة في حل مشكلة العمالة المخالفة.

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