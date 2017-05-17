تنافس دولي لإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية في المملكة

تواصل – الرياض:

عقد مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مؤتمراً بالرياض، حضره ممثلون عن 27 شركة دولية تم تأهيلها لدخول المنافسة على أول مشروع للطاقة الشمسية بالمملكة، بحجم 300 ميجاواط، في مدينة سكاكا، كما قام المكتب بتنسيق زيارة ميدانية للموقع الذي تم اختياره للمشروع، في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف شمال المملكة.

ويأتي المؤتمر، والزيارة الميدانية، بعد إطلاق وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وثائق المناقصات خلال منتدى الاستثمار في الطاقة المتجددة في المملكة، الذي عقد في الـ 17 من شهر إبريل الماضي.

يذكر أن آخر موعد لاستقبال العروض سيكون خلال شهر سبتمبر من هذا العام، فيما سيتم الإعلان عن العرض الفائز خلال شهر نوفمبر من العام نفسه.

ويشمل المشروع توقيع اتفاقٍ لشراء الكهرباء لمدة 25 عاماً، كما يعد نقطة البداية لحوالي 60 مشرعاً تخطط الوزارة لطرحها على مدى السنوات السبع القادمة.

ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة لإدخال 3.5 جيجاواط من الكهرباء المُنتجة من الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة في المملكة بحلول عام 2020م، و 9.5 جيجاوات بحلول عام 2023م، ضمن أهداف برنامج التحول الوطني، وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.