دراسة: اللحوم الحمراء تسبب 9 أمراض خطيرة

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن تناول لحم البقر المشوي والضأن يرفع فرص الموت من 9 أمراض رئيسية.

ووفقاً لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية فوجد العلماء أن اللحوم الحمراء تثير خطر الموت من السرطان ومرض الزهايمر وأمراض القلب والسكر.

ووجد العلماء أيضاً أن تناول لحم البقر والضأن ولحم الخنزير أيضاً يرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والالتهابات والكلى والكبد وأمراض الرئة.

ومع ذلك، وجد الباحثون أن تناول اللحوم البيضاء بانتظام قد يعكس الضرر، وأولئك الذين كثيراً ما يستهلكون الدجاج والأسماك هم أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض مختلفة بنسبة 25% من أولئك الذين نادراً ما يأكلون اللحوم البيضاء.

وتتبع باحثون من المعهد الوطني للسرطان في ماريلاند العادات الغذائية لـ536 ألف رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 50 و71 سنة لمدة 16 عاماً.

وسجلوا كمية اللحوم التي استهلكها المشاركون، بما في ذلك اللحوم الحمراء والبيضاء المصنعة وغير المجهزة، فضلاً عن تناول الأسماك.

وكشفت النتائج، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن الناس الذين يتناولون معظم اللحوم الحمراء كانوا أكثر عرضة للوفاة من أمراض مختلفة بنسبة 26% من أولئك الذين لا يستهلكونها. وأضاف العلماء أن الحديد الهيم وهو نوع موجود فقط في اللحوم الحيوانية، قد يسهم في خطر الموت من السرطان أو أمراض القلب.