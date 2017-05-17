الشؤون الإسلامية: تعيين 4 من ذوي شهداء الواجب في وظائف مختلفة

تواصل – خالد العبدالله:

أصدر المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خالد بن إبراهيم المرشود، قرارات تعيين 4 من ذوي شهداء الواجب، على مراتب مختلفة في فروع الوزارة في مناطق الشرقية، وعسير، وجازان.

وقال المرشود، في تصريح، “إن قرارات التعيين جاءت بناء على توجيهات معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء بتعيين ذوي شهداء الواجب في مختلف الأجهزة الحكومية”.

وبيّن “المرشود”، أن المعينين الأربعة هم: نايف بن زيد الشمري شقيق الشهيد نواف بن زيد الشمري على وظيفة “فني دعم مساعد م5” بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية, وعلي بن محمد القحطاني شقيق الشهيد ماطر بن محمد القحطاني على وظيفة “كاتب م4″، ومحمد بن سعد عسيري شقيق الشهيد مفرح بن سعد عسيري على وظيفة “حارس م الثالثة والثلاثون” كلاهما بفرع الوزارة بمنطقة عسير, وخالد بن محمد محزري شقيق الشهيد موسى بن محمد محزري على وظيفة “مراقب أمن وسلامة م 5” بفرع الوزارة بمنطقة جازان.

وقال، “هذه التعييننات تؤكد العناية الدائمة والمستمرة التي أولاها الملك المفدى ــ رعاه الله ــ لشهداء الواجب، وأسرهم، وذويهم في توظيف أبنائهم، وأشقائهم الذين وقفوا ضد من يحاول المساس بأمن الوطن، واستقراره، ومقدراته، واستشهدوا عند قيامهم بهذا الواجب، سائلاً الله أن يرحم الشهداء، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء؛ على حرصه على متابعة وتفقد أحوال أسر وذوي شهداء الواجب”

من جانبهم، أعرب المعينون الأربعة عن شكرهم وامتنانهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على لمسة النبل وبادرة الوفاء غير المستغربة على مقامه الكريم.