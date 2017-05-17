 بالفيديو.. تفجير قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. تفجير قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

0

تواصل – وكالات:

أمضى سكان مدينة كريفلد في غرب ألمانيا ليل الثلاثاء خارج منازلهم بسبب قرار سريع من جانب السلطات بإبطال مفعول قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية عثر عليها في المدينة.

وعُثر على القنبلة، وهي من مخلفات الحرب ووزنها 250 كيلوغراما،ً على عمق متر واحد فقط تحت سطح الأرض وذلك أثناء عملية حفر في دار سابقة لكبار السن، بحسب ما أعلنته إدارة الإطفاء المحلية في بيان لها صباح اليوم الأربعاء.

وتم استدعاء خبراء المفرقعات إلى موقع اكتشاف القنبلة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش) وقرروا أن يتم إبطال مفعول القنبلة سريعاً.

وأُجبر نحو 500 شخص من السكان داخل دائرة نصف قطرها 100 متر على إخلاء المنطقة أثناء إبطال مفعول القنبلة. وكانت السلطات في هانوفر أبطلت في 7 مايو (أيار) مفعول ثلاث قنابل كبيرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في ثاني أكبر عملية لإزالة ذخائر غير منفجرة في تاريخ البلاد، وتم إجلاء 50 ألف شخص أثناء تلك العملية.

شاهد ايضا

أستراليا.. السجن 22 عاماً لستيني اختطف امرأتين واعتدى عليهما

أستراليا.. السجن 22 عاماً لستيني اختطف امرأتين واعتدى عليهما

بيع أقراط مرصعة بالألماس بـ57.4 مليون دولار

بيع أقراط مرصعة بالألماس بـ57.4 مليون دولار

10 فوائد عند منح العمال «إجازة يومين» خلال الأسبوع

10 فوائد عند منح العمال «إجازة يومين» خلال الأسبوع

اعتقدوا أنه تمساح.. «ضب» يقتحم منزل أسرة أردنية ويثير ذعرهم (فيديو)

اعتقدوا أنه تمساح.. «ضب» يقتحم منزل أسرة أردنية ويثير ذعرهم (فيديو)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>