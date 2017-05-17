 «البرجس»: غالبية القطاع الخاص في المملكة احتكار وجشع وغش | صحيفة تواصل الالكترونية

«البرجس»: غالبية القطاع الخاص في المملكة احتكار وجشع وغِشّ

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«البرجس»: غالبية القطاع الخاص في المملكة احتكار وجشع وغِشّ

تواصل – الرياض

اتهم برجس بن حمود البرجس، الكاتب والخبير الاقتصادي، القطاعَ الخاص في المملكة بأنه لا يطور نفسه، ويستهدف الربحية القصوى فقط على حساب على حساب التطوير وتوظيف الكوادر البشرية.

وقال “البرجس” على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “القطاع الخاص غير مستثمر بالتقنيات ولا بالبحوث العلمية، يستهدف الربحية القصوى في الخدمات على حساب تطوير البلد وتوظيف الكوادر البشرية وتطويرها.”

وأضاف برجس البرجس قائلاً: “القطاع الخاص الحالي غير قادر على قيادة اقتصاد المملكة ولا تطويرها، اعتاد الدعم والأرباح المرتفعة بدون توظيف، وتجد غالبيته احتكار وجشع وغش”.

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