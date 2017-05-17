المملكة: إيران تمارس التضليل وتدعم الإرهاب وتخرق القانون الدولي

تواصل – الرياض:

أكدت البعثة السعودية في الأمم المتحدة، أن إيران تخرق القانون الدولي بممارساتها، وتتسبب في جرائم حرب وضد الإنسانية.

وأضافت البعثة، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن إيران بالتضليل ودعم الإرهاب وتهديد استقرار المنطقة،

وذكرت الرسالة أن الميليشيات المسلحة الإيرانية تواصل تهديد استقرار المنطقة والسلم في العالم، فيما لا يخفي النظام الإيراني دعمه للإرهاب.

ووصفت الرسالة الحرس الثوري الإيراني بأداة تصدير الأيديولوجية الإيرانية المتطرفة، ونشر الإرهاب في العالم من خلال دعم الميليشيات المتطرفة بالسلاح والمال والأشخاص، مثل منظمة حزب الله الإرهابية والميليشيات الطائفية في العراق، بحسب ما ورد بالرسالة، واتهمت إيران بمواصلة دعم المتمردين في اليمن، لاحتلال البلد وتهديد أمن السعودية.

وجاءت رسالة المملكة، ردًا على أخرى إيرانية إلى مجلس الأمن، عقب تصريحات ولي ولي العهد التي كشفت التدخلات الإيرانية ذات الصبغة الطائفية في المنطقة.