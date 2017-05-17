الأكاديميات العسكرية الكورية تستعد لاستقبال طلاب المملكة العام المقبل

تواصل – سامر محمد:

تستعد الأكاديميات العسكرية الكورية لاستقبال 3 طلاب عسكريين سعوديين للبدء في تدريبهم بكوريا الجنوبية العام المقبل، وذلك بعد إبرام اتفاق بشأن التعليم العسكري بين وزارتي دفاع البلدين.

وأشارت وكالة “يونهاب” الكورية إلى أن الاتفاق بشأن التبادل والتعاون فيما يتعلق بالتعليم العسكري وقع اليوم بين الجانبين في سيول.

وأضافت، أن الاتفاق جزء من اتفاق واسع بين البلدين في التعاون الدفاعي، ووفقا للاتفاق فإن 3 طلاب من الأكاديمية العسكرية السعودية سيتوجهون إلى كوريا الجنوبية للبدء في التدريب بالأكاديمية العسكرية الكورية والأكاديمية البحرية الكورية في 2018م.

جدير بالذكر أن الأكاديميات الخمس العسكرية الكورية بها حاليا 104 طلاب ومسؤولين عسكريين أجانب من 31 دولة، وهو عدد يزيد بأكثر من الضعف عن عدد الطلاب الأجانب البالغ 48 طالباً والمسجل في 2012م.