 أستراليا.. السجن 22 عاماً لستيني اختطف امرأتين واعتدى عليهما | صحيفة تواصل الالكترونية

أستراليا.. السجن 22 عاماً لستيني اختطف امرأتين واعتدى عليهما

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أستراليا.. السجن 22 عاماً لستيني اختطف امرأتين واعتدى عليهما

توصل – وكالات:

صدر حكم بالسجن لمدة 22 عاماً بحق رجل أسترالي، اليوم الأربعاء، بسبب هجومه بعنف على اثنتين من الرحّل إحداهما ألمانية والأخرى برازيلية في أستراليا.

وأدين رومان هاينز، البالغ من العمر 61 عاماً، بست تهم بينها الاعتداء غير اللائق والاختطاف وتعريض حياة أشخاص للخطر. وقع الحادث في فبراير 2016 على شاطئ بعيد في سولت كريك، على بعد نحو 200 كم جنوب شرق أديلايد.

واعتدى هاينز جنسياً على المرأة البرازيلية على الشاطئ، ثم ضرب امرأة ألمانية على رأسها بمطرقة عدة مرات وصدمها عدة مرات بسيارته.

ونجت المرأتان، وكلاهما 24 عاماً، من اعتداء هاينز الذي تم إلقاء القبض عليه لاحقاً في سيارته، وأدلت المرأتان بشهادتهما أثناء المحاكمة.

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