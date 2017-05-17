بالصور.. مفتي الشرقية يفتتح جامع «هيلة الحربي» في حي الشعلة بالدمام

تواصل – الدمام:

افتتح مفتي المنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري، ومدير عام وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية الشيخ بدر بن حمد الدولة، بعد صلاة مغرب أمس الثلاثاء جامع “هيلة نايف الحربي” في حي الشعلة غرب الدمام.

ويعد جامع “هيلة الحربي” من الجوامع المتطورة، التي بنيت على الطراز الحديث من قبل إحدى الشركات الوطنية الرائدة، وبمتابعة وإشراف من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية.

وتقدر مساحة الأرض التي أقيم عليها المشروع بنحو ١٢٥٠متراً مربعاً، يتسع لأكثر من ٨٠٠ مصلٍّ، إضافة إلى ملحقات الجامع من سكن للإمام والمؤذن.