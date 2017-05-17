تأكيداً لانفراد «تواصل».. شرطة الرياض تعلن الإطاحة بالمتورط في مقطع «سربوت وطالبة متوسط»

تواصل – سامي الثبيتي:

تأكيداً لما نشرته “تواصل”، أمس الثلاثاء، أكدت شرطة الرياض أنها تمكنت من ضبط الشاب الذي استدرج طالبة لممارسات غير أخلاقية خارج إحدى المدارس.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطه منطقة الرياض، في بيان له اليوم، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتضمن توثيق لتجاوزات و ممارسات غير أخلاقية بجوار إحدى مدارس البنات جنوب العاصمة الرياض، فقد تمكنت الفرق الميدانية التابعة لإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض وخلال فترة زمنية وجيزة من ضبط المركبة وتحديد هوية قائدها وتسليمه لمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص.

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