متحدث الجيش اليمني: خطة جديدة لتحرير «الحديدة» من الانقلابيين

تواصل – وكالات:

كشف المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، عن وجود خطة جديدة لدى الجيش لتحرير مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر ومينائها، من سيطرة الانقلابيين، خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” قال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده علي مجلي: “إن الجيش الوطني مستعد لتحرير الحديدة بشكل كامل، وهو ينتظر التوجيهات العليا من قيادة الدولة”.

وشدد على أن “90 % من سكان المحافظة يساندون الشرعية والجيش، الذي يسعى لتحرير ما تبقى من الوطن من الانقلابيين، بعدما حقق انتصارات على الساحل الغربي لليمن، وبات الآن على مشارف الحديدة”.

من جهة أخرى، كشف مسؤول يمني عن أن الانقلابيين عرضوا تسليم مدينة الحديدة ومينائها إلى الحكومة بشروط، فيما أكد محافظة حجة ناصر دعقين “أن الانقلابيين أبدوا رغبتهم، عبر وسطاء، في تسليم الحديدة إلى الحكومة الشرعية وقوات التحالف، شرط وقف العمليات التي ينفذها الجيش الوطني المدعوم من قوات التحالف”.

وشدد دعقين على أن هذا العرض غير كافٍ إذا لم تكن هناك ضمانات حقيقية وتعهدات من الدول الراعية للعملية، وتحديد فترة خروج الانقلابيين من المدينة، وتابع “الحكومة لن تدخل في مثل هذه المهاترات التي لا تخدم مصالح الشعب اليمني وتحديداً سكان إقليم تهامة”، الذي تتبعه الحديدة إدارياً.