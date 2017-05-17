«الإسكان» تُصدر رسوم الأراضي البيضاء في الدمام

توصال – الدمام:

أعلنت وزارة الإسكان إصدار رسوم الأراضي البيضاء لحاضرة الدمام؛ داعية المكلفين “مُلاك الأراضي البيضاء”، إلى المبادرة بالسداد خلال سنة من تاريخ القرار.

وطالبت الوزارة المكلفين بالاطلاع على الرسوم المقررة عليهم؛ موضحة أن عدم السداد خلال سنة تترتب عليه مخالفة.

يُذكر أن نسبة فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء؛ المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، هي (٢٫٥ %) من قيمة الأرض.

وتحدّد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.

ويعاقب كل مَن يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.