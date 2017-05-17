الإمارات.. آسيوي يدهس آخر قبل 10 سنوات ويتوفى بالطريقة نفسها

تواصل – وكالات:

سجّلت شرطة دبي، مؤخراً، وفاة رجل آسيوي دهساً على شارع الشيخ محمد بن زايد بالإمارات المتحدة، وتبيّن من خلال التدقيق على سجلات المتوفى أنه دهس شخصاً قبل 10 سنوات، وتسبب في وفاته.

وقال مصدر أمني، وفقاً لـ”الإمارات اليوم”، إن المتوفى أوقف سيارته على جانب الطريق لعطل حدث بها، وأثناء محاولته العبور في إطار سعيه لإصلاح الخلل، دهسته سيارة، وتوفي متأثراً بالإصابات التي لحقت به.

وأضاف المصدر أن المفارقة في هذه الواقعة، هي أن العبور من أماكن غير مخصصة للمشاة هو السبب وراء الحادثين، رغم وجود فارق زمني يقدر بـ10 سنوات بينهما، مشيرًا إلى أن سائق المركبة، التي تسببت في الحادث الأخير، فوجئ أثناء سيره نحو العاشرة مساءً، بشخص يعبر الطريق الذي يتكوّن من ستة مسارات، فلم يستطع تفاديه ودهسه، مما أدى إلى وفاته.

وحفظت نيابة السير والمرور في دبي تحقيقات في حوادث دهس، ولم توجه اتهاماً إلى السائقين الذين ارتكبوها، بعد أن أثبتت التحقيقات مسؤولية المدهوسين عن وقوع الحادث.