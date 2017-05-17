 الإمارات.. آسيوي يدهس آخر قبل 10 سنوات ويتوفى بالطريقة نفسها | صحيفة تواصل الالكترونية

الإمارات.. آسيوي يدهس آخر قبل 10 سنوات ويتوفى بالطريقة نفسها

0
الإمارات.. آسيوي يدهس آخر قبل 10 سنوات ويتوفى بالطريقة نفسها

تواصل – وكالات:

سجّلت شرطة دبي، مؤخراً، وفاة رجل آسيوي دهساً على شارع الشيخ محمد بن زايد بالإمارات المتحدة، وتبيّن من خلال التدقيق على سجلات المتوفى أنه دهس شخصاً قبل 10 سنوات، وتسبب في وفاته.

وقال مصدر أمني، وفقاً لـ”الإمارات اليوم”، إن المتوفى أوقف سيارته على جانب الطريق لعطل حدث بها، وأثناء محاولته العبور في إطار سعيه لإصلاح الخلل، دهسته سيارة، وتوفي متأثراً بالإصابات التي لحقت به.

وأضاف المصدر أن المفارقة في هذه الواقعة، هي أن العبور من أماكن غير مخصصة للمشاة هو السبب وراء الحادثين، رغم وجود فارق زمني يقدر بـ10 سنوات بينهما، مشيرًا إلى أن سائق المركبة، التي تسببت في الحادث الأخير، فوجئ أثناء سيره نحو العاشرة مساءً، بشخص يعبر الطريق الذي يتكوّن من ستة مسارات، فلم يستطع تفاديه ودهسه، مما أدى إلى وفاته.

وحفظت نيابة السير والمرور في دبي تحقيقات في حوادث دهس، ولم توجه اتهاماً إلى السائقين الذين ارتكبوها، بعد أن أثبتت التحقيقات مسؤولية المدهوسين عن وقوع الحادث.

شاهد ايضا

الشؤون الإسلامية: تعيين 4 من ذوي شهداء الواجب في وظائف مختلفة

الشؤون الإسلامية: تعيين 4 من ذوي شهداء الواجب في وظائف مختلفة

المملكة: إيران تمارس التضليل وتدعم الإرهاب وتخرق القانون الدولي

المملكة: إيران تمارس التضليل وتدعم الإرهاب وتخرق القانون الدولي

الأكاديميات العسكرية الكورية تستعد لاستقبال طلاب المملكة العام المقبل

الأكاديميات العسكرية الكورية تستعد لاستقبال طلاب المملكة العام المقبل

أسعار النفط تهبط متأثرة بزيادة مخزونات الخام الأمريكية

أسعار النفط تهبط متأثرة بزيادة مخزونات الخام الأمريكية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>