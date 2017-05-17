«طوارئ أمانة الرياض» تتفاعل مع تغريدة بشأن إغلاق شارع في أحد الأحياء (صور)

تواصل ـ الرياض:

تفاعلت طوارئ أمانة الرياض، مع شكاوى المواطنين من التعدي على الطرق وإغلاقها أمام المارة، وطلبت من المشاركين في وسم “همجية إقفال الطرق بالأحياء” بتزويدها بالمعلومات الكافية عن الطرق المقفلة.

ورد الحساب الخاص بطوارئ أمانة الرياض بتويتر على صاحب تغريدة عن إغلاق شارع في أحد أحياء الرياض بالقول: “نشكر لك تواصلك، ونرجو منكم التكرم بتزويدنا برقم التواصل معكم حتى يتم اتخاذ الإجراء المناسب”.

وكان مغردون قد أطلقوا هاشتاقاً وأبدوا استنكارهم واستياءهم من قيام بعض المواطنين بإغلاق طُرُق عامة بالرياض دون وجه حق، ولم تقم الأمانة بإزالتها.

ونشر حساب يحمل اسم “خليك واعي‏ @1MOGAT عدداً من الصور التي تظهر بعض الطرق المغلقة بالرياض وعلق عليها قائلاً: (عشوائية وتخريب متعمد للأحياء.. الكثير منا تضرر بسبب هذه الهمجية ورغم استقبال الشكاوي من قبل الأمانة إلا أنها تؤكد بعدم نظاميتها بدون استجابة).

وعقب انتشار الوسم، تفاعل معه عدد كبير من المغردين، حيث شارك فيه “سلطان الخثلان‏ @S_KHATLAN ” قائلا: (تم إبلاغ الأمانة ومكافحة الفساد وللآن الوضع كما هو).

فيما دافع مغرد آخر يحمل اسم “فهد المسيفير‏ @GMAALMOSAFER ” عن فكرة إغلاق بعض الطرق والشوارع من قبل المواطنين قائلا: (إغلاق بعض الشوارع فيه حفظ للحي من السرقة وحفظ للأطفال.. والخطأ في التخطيط الذي كان يجب أن يجعل الأحياء آمنة).

بينما اعتبر عبدالله الشهراني @ALSHAHRANI_A_M أن إزالة تلك الحواجز لا يحتاج الكثير من الجهد وغرد قائلاً: (المسألة لا تحتاج أكثر من معدات ثقيلة (بوكلين، بلدوزر) مدعومة بالأمن لإزالة أي تعديات على شوارع الأحياء.