الأمن الأمريكي: «ترامب» يهدف لتوحيد العالم الإسلامي خلال خطابه بالسعودية

تواصل – وكالات:

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، هربرت ريموند ماكماستر، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيلقي خطاباً “ملهماً ومباشرًا” في المملكة العربية السعودية أمام قادة ما لا يقل عن 50 دولة مسلمة خلال زيارته المرتقبة إلى المملكة خلال نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف “ماكماستر”، أن الخطاب سيركز على “الحاجة لمواجهة الأيديولوجية المتطرفة وآمال الرئيس بانتشار رؤية سلمية للإسلام في جميع أنحاء العالم”، وفقاً لـ”سي إن إن”.

وتابع، أن “الخطاب يهدف إلى توحيد العالم الإسلامي الأوسع ضد الأعداء المشتركين لكل الحضارات، ولإظهار التزام أمريكا تجاه شركائها المسلمين”.