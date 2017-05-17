حجار: 61% من نازحي العالم ينتمون إلى دول إسلامية

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أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بندر حجار، أن النسبة الأكبر من الفقراء والنازحين على مستوى العالم اليوم هم من دول ضمن العالم الإسلامي الذي يعاني من زيادة سكانية وارتفاع في البطالة، محدداً دور البنك في الفترة المستقبلية بالتحول إلى مصرف لـ”التنمية والتنمويين” بشمولية واسعة بهدف “قيادة التغيير” وليس الانقياد إليه.

وأشار حجار خلال افتتاح الاجتماع السنوي الـ 42 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية إلى أن تقارير إحصائية تدل على أن 61% من نازحي العالم، أي قرابة 25 مليون نازح، هم من دول إسلامية، وأن 89 مليون إنسان من المحتاجين للمساعدة الإنسانية والإغاثية في العالم هم من مواطني دول منظمة التعاون الإسلامي.

وحدد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تحديات تواجه الدول الإسلامية بينها “مشكلة زيادة السكان وارتفاع نسبة البطالة” وخاصة بين الشباب دون سن 30 عاماً الذين تصل نسبتهم إلى 69% من السكان بالدول الإسلامية التي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليار نسمة ويتوقع أن يصلَ العدد إلى 2.2 مليار نسمة بحلول 2030 .

وتطرق حجار إلى برنامجه للسنوات الخمس القادمة، محددا بين الأهداف الرئيسية تحويل البنك من بنك للتنمية إلى بنك للتنمية والتنمويين، فيعتمد في مشاريعه، وبرامجه على شبكةٍ متكاملة من التنمويين من جميع أنحاء العالم، ويقوم بحشد موارده المالية، والبشرية المتنوعة من خلال المنصات الإلكترونية.

وطالب حجار بالحض على توسيع إطار التنمية وإدخال المزيد من الشباب والنساء وأصحاب المبادرات محذرا بالقول: “إما أن نقود التغيير وإما أن نُقاد إلى التغيير، وبينهما فرق كبير”.