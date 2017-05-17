 عضو بـ«الشورى»: معاشات العسكريين المتقاعدين سَتَنْفَد خلال 6 أعوام | صحيفة تواصل الالكترونية

عضو بـ«الشورى»: معاشات العسكريين المتقاعدين سَتَنْفَد خلال 6 أعوام

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عضو بـ«الشورى»: معاشات العسكريين المتقاعدين سَتَنْفَد خلال 6 أعوام

تواصل ـ الرياض:

حذر الدكتور سعيد الشيخ، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، من الانعكاسات المالية والاجتماعية الخطرة للوضع المالي للمؤسسة العامة للتقاعد، ونفاد الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكري.

وأشار الشيخ خلال دراسة المجلس لتقرير المؤسسة إلى أن مقدرة المؤسسة على تحقيق الاستمرار في صرف معاشات التقاعد، خاصة العسكرية ستتلاشى في العام 1443هـ، أي بعد 6 سنوات من الآن.

ونوه إلى أن الاشتراكات الجديدة للعاملين الحاليين والتي بلغت 14.2 بليون «لم تكفِ لتغطية المعاشات التقاعدية للمتقاعدين، والتي بلغت 25 بليون ريال»، موضحاً أن هذا يعني أن المؤسسة سيّلت أصولها لتسديد العجز المالي في حساب المتقاعدين العسكريين، مما سيؤدي إلى تناقص قيمة الأصول الاستثمارية وتآكلها في الحساب.

واستند الشيخ إلى التقديرات الاكتوارية الواردة في تقريرها، والتي أوضحت أن «الأصول الاستثمارية لهذا الحساب ستتلاشى في العام 1443هـ، أي بعد ست سنوات من الآن»، مبيناً أن ذلك سيشكّل «اضطراباً في سوق الأسهم عند قيام المؤسسة بتسييل أصولها، وما يمثله هذا من أعباء مالية على الدولة في تحمل المعاشات التقاعدية من موازنة الدولة» – وفقاً لـ”الحياة”-.

وكشف عن إن «إجمالي معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين بلغ 54.8 بليون ريال، في حين أن عائدات الاستثمارات للاشتراكات لهم وللعاملين حالياً بلغ 7.2 بليون فقط، أي أن الفارق (47.6 بليون ريال) تمت تغطيته من الاشتراكات الجديدة للعاملين المدنيين والعسكريين الذين هم على رأس العمل حالياً».

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