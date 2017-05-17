 «فيسبوك» تدخل مؤثرات على كاميرا انستجرام على غرار سناب شات | صحيفة تواصل الالكترونية

«فيسبوك» تدخل مؤثرات على كاميرا انستجرام على غرار سناب شات

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«فيسبوك» تدخل مؤثرات على كاميرا انستجرام على غرار سناب شات

تواصل – وكالات:

زودت شركة فيسبوك كاميرا موقع انستجرام التابع لها بمؤثرات تضاف إلى صور الوجوه لتضيف خاصية أخرى على غرار تلك التي يوفرها منافسه سناب شات.

وسيتمكن مستخدمو انستجرام الآن من الاختيار بين ثماني مؤثرات منها أذنا حيوان الكوالا اللتان تتحركان وكذلك معادلات رياضية لتضفي تأثيرات مضحكة على الصور ومقاطع الفيديو.

وتشمل الخصائص الأخرى إمكانية إعادة مقاطع الفيديو إلى الوراء وهو ما سيسمح للمستخدمين بتشغيلها بطريقة معكوسة. وتسعى فيسبوك لتحسين الكاميرا للتغلب على الخصائص التي وفرها سنابشات مثل الرسائل التي تختفي بعد قراءتها والمؤثرات التي تضاف للوجوه وتحظى بإقبال كبير من المستخدمين دون سن العشرين.

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