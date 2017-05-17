 منع تسليم جثمان السجين المتوفى إثر مرض وبائي | صحيفة تواصل الالكترونية

منع تسليم جثمان السجين المتوفى إثر مرض وبائي

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منع تسليم جثمان السجين المتوفى إثر مرض وبائي

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر أن قرارا صدر حسب نظام التوقيف، بمنع تسليم جثمان السجين المتوفى إلى ذويه في حالة واحدة، إذا ثبت أن السجين توفي إثر مرض وبائي ومعد كأمراض: السل، والكبد الوبائي، والجرب، وغيرها من الأمراض الخطيرة، وذلك حفاظا على سلامتهم من انتقال العدوى.

وقال المصدر، إن القرار تضمن أن يتم إعداد تقرير بحالة السجين المتوفى إثر تلك الأمراض، وسبب الوفاة ومن ثم إخبار أسرته مع أن يحرص مديرو السجون على رفع التقرير للجهات المعنية وإخبار أسرهم بذلك ولابد من اطلاعهم على يوم الدفن.

وأشار إلى أن الدفن يكون في مقابر خاصة للمتوفين بالأمراض الوبائية، وذلك حرصا على صحة الأسر والصحة العامة من انتقال العدوى، حسب “الوطن”.

 

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