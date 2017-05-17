سؤال للمتحدث الأمني : من أين جاءت الـ«آر بي جي» للعوامية ؟

تواصل – الرياض:

أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن الجهات المعنية تحقق في مصدر الأسلحة المخصصة للاستخدام العسكري التي يستخدمها الإرهابيون ضد المواطنين والمقيمين ورجال الأمن.

وقال “التركي”، بشأن مصدر سلاح وقذائف الـ«آر بي جي» التي استخدمها الإرهابيون في حي المسورة بالعوامية: “ننتظر نتائج التحقيقات الأمنية للوقوف على مصدر هذه الأسلحة”، مشيرا إلى أن استخدام الأسلحة النارية بأنواعها كافة في مناطق سكنية يمثل تهديدا لسلامة الأبرياء، وتعريض حياتهم للخطر، ولذلك يحرص رجال الأمن على الانضباط والتعامل بمهنية عالية مع هذه العناصر

وكان إرهابيو العوامية أمس، استهدفوا دورية أمن أثناء أدائها لمهامها في حفظ النظام العام بمحيط منطقة حي المسورة في محافظة القطيف بقذيفة صاروخية من نوع “آر بي جي”، نتج عنها استشهاد جندي من قوات الطوارئ الخاصة وإصابة 5 من رجال الأمن.