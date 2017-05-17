القبض على 5 طلاب بـ«طب نجران» تسللوا لسرقة الاختبارات من الجامعة

تواصل- نجران:

تمكنت شرطة منطقة نجران، من القبض على 5 طلاب بكلية طب الأسنان بجامعة نجران، بعد محاولتهم التسلل لمكاتب عدد من أعضاء هيئة التدريس بغرض سرقة أسئلة الاختبارات والتي تجري حاليا في الجامعة، إضافة إلى العبث بممتلكات الكلية وتخريبها.

وكشفت مصادر عن تعرض الكلية خلال الأيام الماضية للاقتحام من عدد من الطلاب محاولين الحصول على أسئلة الاختبارات وكشوفات الدرجات، وكذلك بعض الأوراق الرسمية بعد كسرهم للأبواب والعبث ببعض الممتلكات، بحسب “الوطن”.

وأكد المصدر أنه تم القبض على هؤلاء الطلاب من قبل الدوريات الأمنية بعد الإبلاغ عنهم، إضافة إلى رصد كاميرات المبنى لهم أثناء عبثهم بكسر أبواب لجنة الكنترول ودخولهم إلى أكثر من مكتب من مكاتب أعضاء هيئة التدريس في ساعات الليل المتأخرة، مشيرا إلى بدء الإجراءات الأمنية والقانونية بحقهم تمهيدا للتحقيق معهم وتطبيق النظام.