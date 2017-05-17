 الكوليرا تضرب «تعز» اليمنية.. ووفاة 20 والعدد مرشح للزيادة | صحيفة تواصل الالكترونية

الكوليرا تضرب «تعز» اليمنية.. ووفاة 20 والعدد مرشح للزيادة

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الكوليرا تضرب «تعز» اليمنية.. ووفاة 20 والعدد مرشح للزيادة

تواصل – وكالات:

توفى 20 شخصا، جراء إصابتهم بالكوليرا، في محافظة “تعز” اليمنية، وسط تفشي الوباء، وسط المدينة، وفي أريافها، لاسيما بمديرية “شرعب الرونة” و “ماوية”، بحسب مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

وأوضحت نائب مدير المكتب، الدكتورة إيلان عبد الحق، في تصريح لـ‘‘وكالة الأنباء اليمنية الرسمية‘‘ أن المختبر المركزي بالمحافظة استقبل 62 حالة إصابة، وتم التأكد من خلال الفحص من 12 إصابة، وأن العدد مرشح للارتفاع مع استمرار ورود الحالات.

وأكدت، أنه في حال تم التأكد من 30 حالة إصابة، سيكون من المرجح إعلان “تعز” مدينة موبوءة، داعية الحكومة والمنظمات الدولية، إلى سرعة توفير الأدوية وأدوات التعقيم، في ظل شح المواد والمستلزمات الطبية والعلاجية لمواجهة تفشي الوباء.

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