الرياض.. إطلاق الموقع الرسمي للقمة العربية الإسلامية الأمريكية بـ4 لغات

تواصل – واس:

أطلق مساء أمس، الثلاثاء، الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض خلال الفترة من 24 – 25 شعبان 1438ه الموافق 20-21 مايو 2017، وذلك باللغات : العربية ، الإنجليزية، الفرنسية، والروسية (http://riyadhsummit2017.org).

ويتضمن الموقع العديد من المعلومات التي تتحدث عن تفاصيل القمة السعودية الأمريكية، وقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، وأهميتها في تعزير الأمن العالمي والشراكات الاقتصادية الراسخة والعميقة والتعاون السياسي والثقافي البنّاء، فضلا عن توحيد الرؤى نحو محاربة الإرهاب، والدور الذي تضطلع به المملكة في ذلك الجانب.

كما يضم الموقع معلومات عن المملكة العربية السعودية من الناحية التاريخية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية، والجغرافية مصحوبة بصور فوتوغرافية، إلى جانب معلومات عن عدد من الفعاليات مثل: ملتقى مغردون، وافتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، ومعرض المملكة الموازي، والمنتدى السعودي الأمريكي للرؤساء التنفيذيين.

ويضم الموقع كذلك عددًا من الخدمات الإلكترونية المقدمة للإعلاميين من بيانات ومعلومات صحفية نصية تحدث على مدار الساعة بعد انطلاق القمة، وانفوجرافيك، إضافة إلى خدمة التسجيل عبر الموقع الذي يتوافق مع الأجهزة الكفية واللوحية.

وأطلق بالتزامن مع الموقع الإلكتروني للقمة خدمات البث الإعلامي عبر شبكات التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك، انستجرام، سناب شات.