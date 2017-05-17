قصة كفاح «مواطن».. من جندي لا يقرأ ولا يكتب إلى أستاذ جامعي (فيديو)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

نشر الكاتب الصحفي خالد السليمان، مقطع فيديو لقصة كفاح جندي التحق بقوات الحرس الوطني وهو لا يقرأ ولا يكتب، واستطاع -بفضل الله- أن يصبح أستاذاً جامعياً.

وقال الأستاذ الدكتور نايف الوقاع -صاحب القصة-: ‘‘إنه التحق بقوات الحرس الوطني وهو لا يقرأ ولا يكتب، ثم التحق بمدارس مكافحة الأمية، إلى أن حصل على الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ثم حصل على الشهادة الجامعية وهو برتبة عريف، وحصل على الماجستير وهو برتبة رقيب”.

وأضاف “الوقاع”: حصلت على قبول في مرحلة الدكتوراه، وبعد إنهاء السنة التحضيرية بامتياز وجه سمو الأمير متعب بن عبدالله بنقلي إلى كلية الملك خالد العسكرية، والحمد لله تم تعيني معيداً، ثم محاضراً، ثم أصبحت أستاذ دكتور منذ ثلاثة سنوات.