 حملة لـ«مدني حائل» للسلامة الوقائية قبل الصيف | صحيفة تواصل الالكترونية

حملة لـ«مدني حائل» للسلامة الوقائية قبل الصيف

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حملة لـ«مدني حائل» للسلامة الوقائية قبل الصيف

حائل – سعود الرفاع:

دشن مدير الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة حائل، العميد ناصر النهاري، أمس الثلاثاء، انطلاق حملة السلامة الوقائية، ضمن خطة مديرية المنطقة خلال فصل الصيف.

وتشمل الخطة استمرار الجولات الوقائية على المنشآت التجارية، ودور الإيواء السياحي، ومدن الترفيه، وصالات الأفراح، والمساجد.

ودَعَا مدير الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بالمنطقة أصحاب المنشآت التجارية، بمختلف أنواعها، إلى تحقيق سبل الوقاية، مؤكداً أن دوريات السلامة ستنفذ أدوارها الوقائية للحد من وقوع الحوادث – بإذن الله – ولن تتهاون في تطبيق التعليمات بحق المخالفين لأنظمة السلامة في منشآتهم، مُعْرِبَاً عن أمله أن يتعاون الجميع لتحقيق أهداف الحملة، ورفع مستويات الوعي.

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