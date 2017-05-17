الجوف.. أمن الطرق يضبط 3 آلاف حبة «كبتاجون» داخل مركبة مخالِفة

تواصل – أحمد الرمال:

تمكنت شرطة منطقة الجوف من ضبط مركبة بداخلها 3000 حبة يحتمل أن تكون من حبوب الكبتاجون المحظورة، وتم اتخاذ اللازم حيال المضبوطات والمشتبه بهم.

وأَوْضَحَ الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، أنه أثناء عمل دوريات قوة أمن الطرق بمركز ميقوع، التابع لمنطقة الجوف تم الاشتباه بمركبة بعد تسجيل مخالفة مرورية لقائد المركبة، وعند تفتيشها عثر على قارورة مياه معدنية بها أكثر من النصف يحتمل أن تكون مادة العرق المسكر.

وأَضَافَ النومس، أنه عُثر أَيْضَاً على أكثر من 3000 حبة يحتمل أنها من حبوب الكبتاجون المخدرة، وتم إحالتهم لمركز شرطة ميقوع لإكمال الإجراءات بحقهم.

وأَوْضَحَ أن القوة الخَاصَّة لأمن الطرق بمنطقة الجوف، تؤكد متابعتها لجميع الطرق، ولن تتهاون مع كل من يحاول العبث بأرواح المواطنين والمقيمين.