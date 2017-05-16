 حائل.. توقيف عمالة مخالفة وضبط مواد مجهولة المصدر ومخالفات سعرية | صحيفة تواصل الالكترونية

حائل.. توقيف عمالة مخالفة وضبط مواد مجهولة المصدر ومخالفات سعرية

0
حائل.. توقيف عمالة مخالفة وضبط مواد مجهولة المصدر ومخالفات سعرية

حائل – سعود الرفاع:

نفذت وزارة التجارة والاستثمار، ممثلة بفرعها بمنطقة حائل، وبالتعاون مع قوة المهام والواجبات الخَاصَّة، جولة ميدانية مشتركة، وذلك مساء الْيَوْم الثلاثاء في سوق الهنود بحي المحطة في منطقة حائل.

وَأَسْفَرَتِ الجولة عن ضبط عدد من العمالة المخالفين للعمل، حيث كانوا يعملون لدى غير كفلائهم، بموجب الإقامة والنشاط لدى المحل، فيما تم تَسَلُّم العمالة المخالفة من قبل قوة المهمات والواجبات الخَاصَّة لتسليمهم لجهة الاختصاص.

كما تم ضبط ومصادرة عدد من التوصيلات والشواحن ومواد غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير عدد من مخالفات عدم وضع بطاقة السعر.

شاهد ايضا

«النقل»: منحدر السقطة يختصر 40 كلم على السيارات

«النقل»: منحدر السقطة يختصر 40 كلم على السيارات

مدني «رجال ألمع» ينقذ سائقاً علق بسيارته في سيول «وادي ريم» (فيديو)

مدني «رجال ألمع» ينقذ سائقاً علق بسيارته في سيول «وادي ريم» (فيديو)

«التجارة»: إغلاق 13 مضخة وقود تغش «بنزين 95» بالدمام (صور)

«التجارة»: إغلاق 13 مضخة وقود تغش «بنزين 95» بالدمام (صور)

بعد اعتذارها للهيئة عن خبر كاذب.. مغردون يطالبون بحجب صحيفة «المدينة»

بعد اعتذارها للهيئة عن خبر كاذب.. مغردون يطالبون بحجب صحيفة «المدينة»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>